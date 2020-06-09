Власти Москвы объяснили решение отменить меры по самоизоляции

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09.06.2020, 23:48, Новости дня

Меры по самоизоляции, введенные для борьбы с коронавирусом, отменили в связи с хорошей динамикой, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он заявил, что «снимали не под какие-то мероприятия, а по факту». Немерюк отметил, что «цифры говорят сами за себя», можно видеть «действительно хорошую динамику по снижению выявленных заболевших», передает ТАСС со ссылкой на «Эхо Москвы».

Немерюка спросили, много ли предприятий «не вынесет таких каникул». Он ответил, что сейчас уже открылись 70% магазинов и почти 80% сферы услуг. При этом власти города пока «специально каких-то цифр не называют», так как «до конца не ясен эффект от того, как предприятия, которые пострадали, будут выходить из этого кризиса».

Как сообщил Немерюк, вопрос об обязательности вакцинации будут решать медики. 

«Насколько я понимаю, уже есть достаточное количество людей, которые переболели и имеют антитела», – сообщил он, добавив, что «надо смотреть статистику, снижается количество антител или нет».

Как отметил Немерюк, «сейчас тяжело на данном этапе об этом говорить».

Напомним, в столице  отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок.



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