Выход смартфона OnePlus Z состоится уже на следующей неделе

09.06.2020, 23:34, Новости дня

В Сети официально сообщили, что презентация смартфона OnePlus Z состоится в середине июля.

Вместе с тем инсайдеры уже активно распространяют технические параметры устройства, которое обзаведется топовыми характеристиками. В частности, аппарат функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G с высокой производительностью. Кроме того, смартфон имеет мощную переднюю камеру на 16 мегапикселей с лазерным фокусом. Покупатели смогут выбрать модель с диагональю дисплея на 6,4 и 6,5 дюймов.

Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Вместе с тем есть предположения, что официальная презентация может состояться раньше положенного срока, но точная дата пока не раскрывается производителем.