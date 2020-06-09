Анонсирован недорогой смартфон Huawei P Smart S
09.06.2020, 23:33, Новости дня
Китайская компания Huawei выпустила новый смартфон Huawei P Smart S, оснащенный продвинутыми аппаратными данными.
В частности, новинка получила мощный восьмиядерный процессор Kirin 710F SoC с 4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, девайс имеет 128 гигабайт постоянной памяти. Смартфон функционирует на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1. О габаритах смартфона свидетельствует экран на 6,3 дюйма с высоким разрешением FullHD+.
Сканер отпечатков пальцев установлен в нижней части экрана. Смартфон имеет переднюю камеру на 16 мегапикселей и основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Остальные характеристики данного смартфона пока удерживаются в тайне.
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