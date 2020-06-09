 

Анонсирован недорогой смартфон Huawei P Smart S

09.06.2020, 23:33, Новости дня

Китайская компания Huawei выпустила новый смартфон Huawei P Smart S, оснащенный продвинутыми аппаратными данными.

В частности, новинка получила мощный восьмиядерный процессор Kirin 710F SoC с 4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, девайс имеет 128 гигабайт постоянной памяти. Смартфон функционирует на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1. О габаритах смартфона свидетельствует экран на 6,3 дюйма с высоким разрешением FullHD+.

Сканер отпечатков пальцев установлен в нижней части экрана. Смартфон имеет переднюю камеру на 16 мегапикселей и основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Остальные характеристики данного смартфона пока удерживаются в тайне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Эксперт объяснил причины создания союза Западных Штатов Америки

29.05 / Малькевич: Трамп признал про соцсети то, о чем давно говорят в России

03.06 / Разработан пульт дистанционного управления нейронами

20.04 / Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

12.04 / Скончался кинокритик и публицист Александр Тимофеевский-младший

29.04 / ВМС вновь расследуют вспышку коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт»

06.06 / Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

16.05 / Нэнси Пелоси раскритиковала Трампа за увольнение генерального инспектора Госдепартамента

01.06 / Последствия коронавируса: Emirates вынуждена увольнять сотрудников

14.05 / ФБР изъяло телефон сенатора в рамках расследования сделок на бирже на фоне коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска