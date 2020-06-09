В Москве умерли 56 человек с коронавирусом

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09.06.2020, 23:30, Новости дня

За минувшие сутки в Москве умерли 56 пациентов, у которых выявили коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице достигло 3085 человек, передает ТАСС.

8 июня в Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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