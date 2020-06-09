СМИ: на WWDC объявят о переходе Apple на собственные ARM-процессоры

09.06.2020, 23:20, Новости дня

На конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2020 (WWDC), которая откроется 22 июня, компания Apple объявит о переходе ноутбуков и компьютеров Mac на процессоры с архитектурой ARM собственной разработки. До этого на протяжении 15 лет компания использовала чипы Intel. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, проект носит рабочее имя Kalamata. Компания даст разработчикам время на то, чтобы адаптировать свои приложения к новой архитектуре, а первые устройства с ARM-чипами выпустит в 2021 году.

За 36-летнюю историю “маков” компания меняла поставщиков процессоров всего дважды. В середине 1990-х Apple, которую тогда возглавлял Майкл Шпиндлер, перешла от Motorola к чипам PowerPC, а в 2005-м на WWDC Стив Джобс объявил о переходе от PowerPC к продукции Intel. Собственное решение на базе ARM Apple применит впервые.

Кастомный ARM-процессор, разработанный с учетом специфики компьютеров Mac, даст Apple большую гибкость в плане обновления и более тонкой настройки аппаратного обеспечения. В то же время компании предстоит крупно переделать операционную систему macOS (а независимым разработчикам – свои приложения) ради совместимости со “смартфонной” архитектурой.

Предположительно, ARM-чипы для “маков” изготовит тайваньская фирма TSMC с соблюдением 5-нанометрового техпроцесса. По этой же технологии будут произведены процессоры для следующих iPhone и iPad Pro. С TSMC также сотрудничают Qualcomm и Advanced Micro Devices (AMD).

WWDC 2020 откроется 22 июня. В этом году мероприятие впервые пройдет в онлайновом формате из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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