 

Власти Румынии могут признать Российскую Федерацию враждебным государством

09.06.2020, 23:20, Новости дня

Румыния может признать Российскую Федерацию угрозой для региона и враждебным государством. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.

Высший совет обороны, возглавляемый президентом Клаусом Йоханнисом, одобрил проект. Если документ поддержат обе палаты парламента, он вступит в силу.

В документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии, отмечается, что наращивание Российской Федерацией военного потенциала в Черном море и проведение военных учений создает серьезные вызовы для национальных интересов Румынии. Данная ситуация может негативно сказаться на безопасности страны.

В своей оценке проекта президент Йоханнис подчеркивает, что стратегия национальной безопасности предлагает сделать упор на комплексное управление угрозами и рисками.

Также Йоханнис отмечает, что это глобальная смена парадигмы, учитывающая события в регионе, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, ухудшение отношений между НАТО и Россией и другие вызовы, сообщает газета "Известия".



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