Трамп “был в ярости” из-за отказа главы Пентагона использовать армию для подавления протестов – WSJ

09.06.2020, 23:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп “был в ярости” из-за несогласия министра обороны Марка Эспера использовать регулярную армию для подавления беспорядков, охвативших Соединенные Штаты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Собеседники газеты сообщили, что Трамп собирался уволить Эспера сразу же после того, как тот отказался поддержать президента в намерении использовать военных. Однако после консультаций с несколькими советниками Трамп отложил “планы по немедленному увольнению” главы Пентагона.

Кроме того, источники издания заявляют, что Эспер собирался сам подать в отставку и начал готовить заявление, но его убедили не делать поспешных шагов.

В Белом доме и Пентагоне оперативно не ответили на запрос WSJ о комментарии.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

1 июня Трамп заявил, что может воспользоваться законом 1807 года и вывести регулярные войска для разгона протестующих. Глава Пентагона е поддержал президента, заявив, что армию можно применять внутри страны только в экстренных ситуациях.