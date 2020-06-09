 

Россиянин попытался сжечь бизнес-партнера из-за медицинских масок

09.06.2020, 22:54, Разное

Житель Кемерово убил своего партнера по бизнесу, попытавшись скрыть следы преступления необычным образом. Мужчины поссорились из-за неудачного предприятия.

Выяснилось, что они приобрели за рубежом большую партию медицинских масок, однако часть товара не удалось продать из-за падения спроса. Между предпринимателями возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом, а затем затащил его в машину и поджег автомобиль. Пострадавшему удалось выбраться, однако он позже он скончался от полученных травм. Преступник был задержан.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Пока дети голодают: хвастающаяся черной икрой Кудрявцева довела до бешенства

09.05 / Названы сферы, где повысится зарплата после коронавиуса

18.05 / Телеведущая Лера Кудрявцева об увольнении с НТВ

18.03 / Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе»

14.04 / Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара

13.05 / Ксения Собчак заявила о готовности родить второй раз

06.05 / Механики из США сообщили о существенном недостатке истребителя F-35

09.05 / Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина

07.06 / Эксперты опубликовали рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

25.04 / Как курение действует на мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска