В Кемерово ребенок внезапно умер на школьном дворе

09.06.2020, 22:54, Разное

Во дворе школы №99 в Кемерово неожиданно скончался ребенок. Когда мальчику стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь, однако к приезду врачей он уже скончался.

Очевидцы утверждают, что школьная врач, предположительно, пыталась реанимировать ребенка с помощью искусственного дыхания. В местных правоохранительных органах потдвердили факт происшествия, однако причина смерти мальчика и подробности инцидента остаются неизвестными.