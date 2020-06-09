 

В Кемерово ребенок внезапно умер на школьном дворе

09.06.2020, 22:54, Разное

Во дворе школы №99 в Кемерово неожиданно скончался ребенок. Когда мальчику стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь, однако к приезду врачей он уже скончался.

Очевидцы утверждают, что школьная врач, предположительно, пыталась реанимировать ребенка с помощью искусственного дыхания. В местных правоохранительных органах потдвердили факт происшествия, однако причина смерти мальчика и подробности инцидента остаются неизвестными.



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