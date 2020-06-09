Во вторник в пяти штатах состоялись праймериз

09.06.2020, 22:40, Новости дня

Жители пяти штатов во вторник пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на праймериз – первичных выборов Демократической и Республиканской партии. Голосование в Джорджии вызвало множество нареканий: избиратели жаловались на длинные очереди, а власти сообщили о проблемах, возникших в работе машин для голосования.

Кейша Лэнс Боттомс, мэр Атланты, крупнейшего города Джорджии, призвала избирателей набраться терпения, заявив о том, что длинные очереди и проблемы с машинами для голосования отмечены во многих местах.

«Похоже, это происходит по всей Атланте и, возможно, во всем округе, – написала Лэнс Боттомс в «Твиттере». – Если вы стоите в очереди, то, ПОЖАЛУЙСТА, не позволяйте заглушить ваш голос. ПОЖАЛУЙСТА, оставайтесь в очереди».

Глава канцелярии губернатора Джорджии Брэд Раффенспергер накануне выборов предупредил о вероятности возникновения очередей из-за требований социального дистанцирования, согласно которым люди в общественных местах должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Один из участников праймериз в Демократической партии в Джорджии – 33-летний исполнительный директор телевизионной продюсерской компании Джон Оссофф. Помимо него, в праймериз участвуют еще шесть демократов, претендующих на участие в выборах в Сенат, которые пройдут в Джорджии в ноябре. Демократы хотят занять место в Сенате от штата Джорджия, которое сейчас занимает республиканец Дэвид Пердью, близкий союзник президента Дональда Трампа.

Республиканец Пердью планирует переизбраться на очередной срок в Сенат, других республиканцев, претендующих на его место в Сенате, нет.

Праймериз также проходят сегодня в Неваде, Южной Каролине, Северной Дакоте и Западной Вирджинии. В Неваде праймериз проходят полностью удаленно с помощью голосования по почте. Власти Северной Дакоты, Джорджии и Западной Вирджинии разослали избирателям заявки на открепительные удостоверения, что позволило им проголосовать по почте, если они того пожелают.