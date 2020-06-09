Правозащитный фестиваль впервые пройдет в дигитальном формате

09.06.2020, 22:40, Новости дня

Если в прошлые годы фильмы Правозащитного кинофестиваля (Human Rights Watch Film Festival) можно было посмотреть только в Линкольн-центре и Центре независимого кино (IFC) в Манхэттене, то фестиваль этого года, 31-й по счету, предлагает стриминг всех фильмов-участников по всем штатам Америки. Об этом объявили организаторы традиционного смотра HRWFF в Нью-Йорке, который пройдет с 11 по 20 июня.

Противостоять враждебности

Как сообщил Джон Биаджи, директор фестиваля, изменение формата стало неизбежной реакцией на пандемию коронавируса. Стриминг фильмов будет сопровождаться онлайновыми дискуссиями в живом режиме, в которых примут участие создатели фильмов, их герои и эксперты организации Human Rights Watch.

«В то время, как в мире нарастают враждебность и отчуждение, – сказал Джон Биаджи, – мы с особым воодушевлением представляем героев 11 фильмов программы этого года. Эти ленты демонстрируют решимость противостоять этой враждебности и доказывают, что только путем самоотверженной борьбы можно сделать мир лучше».

Ранее несколько американских независимых прокатных компаний уже опробовали практику, когда зритель покупает через них «виртуальный билет» в конкретный кинотеатр, а смотрит фильм на онлайновой стриминговой платформе. Это дает возможность простаивающим из-за карантина кинотеатрам хотя бы частично компенсировать убытки. По этой же модели сборы от продажи билетов на фестиваль делятся между фестивальным оргкомитетом, Линкольн-центром и Центром IFC.

«Мы горды возможностью продолжить наше уже давнее партнерство с HRWFF, – заявил Деннис Лим, директор программ Линкольн-центра и Нью-Йоркского кинофестиваля. – Эти ежегодные показы всегда напоминают нам о деятельной силе воздействия кинематографа, что делает данную дигитальную подборку особо значимой в трудные времена».

Старший вице-президент и генеральный менеджер Центра IFC Джон Ванко добавляет: «Наш центр дорожит сотрудничеством с Правозащитным фестивалем, который адаптируется сейчас к новой реальности. Миссия обеспечить приоритет важным и вдохновляющим фильмам остается актуальной как никогда».

Уроки активизма

11 фильмов программы этого года отражают ее глобальный характер. Главное послание – надежда на позитивные изменения, от реформы уголовного права в США до борьбы за репродуктивные права женщин в Ирландии и за гражданские права коренных народов Перу и Северной Америки.

Фестиваль, как подчеркивают его организаторы, разделяет и воплощает главный принцип деятельности неправительственной организации Human Rights Watch, созданной в 1978 году, – «расследовать, разоблачать, изменять».

Фестиваль откроется документальным фильмом «Утроба зверя» (Belly of the Beast) американского режиссера Эрики Кон. Смелая женщина-адвокат обнаруживает зловещую закономерность: цветные женщины-заключенные чаще других подвергаются принудительной стерилизации. Вместе с бывшей жертвой этой варварской операции, формально запрещенной уже давно, она бросает вызов департаменту пенитенциарных учреждений штата Калифорнии, начав независимое расследование. Попутно они вскрывают случаи сексуального насилия и неадекватной медицинской помощи афроамериканкам, отбывающим тюремные сроки.

Еще один фильм о проблемах женщин, «Восьмой» (The 8th), снят кинематографистками из США, Шотландии и Ирландии Эйдин Кейн, Люси Кеннеди и Маив О’Бойл. Это почти невероятная история о том, как власти Ирландии вынуждены были отменить один из самых жестких в мире законов, касающихся права женщин на аборты. Фактически зрителю преподносится урок «низового» активизма, который позволил добиться весомых результатов благодаря фанатичной целеустремленности группы энтузиастов.

Диалектика предвзятости

Мексиканская режиссер Хулиана Фанхуль несколько лет неотступно следовала за опальной радиоведущей, известной в Мексике журналисткой Кармен Аристеги и сняла о ней фильм «Радиомолчание» (Radio Silence) совместно с коллегами из Швейцарии. Зритель видит, как трудна и опасна антикоррупционная деятельность Кармен и ее единомышленников. Ведь она бросает вызов сильным мира сего, начиная с боссов наркокартелей и кончая президентом страны. Для миллионов мексиканцев эта маленькая, обаятельная женщина стала символом честности и несгибаемого мужества. Даже после убийства видного коллеги-журналиста Кармен продолжает свою разоблачительную одиссею на волнах независимого радио.

«Вниз по темной лестнице» (Down a Dark Stairwell) рассказывает важную для Америки историю, как раздоры между расовыми меньшинствами в итоге служат усилению белого супрематизма», – так характеризует фильм Урсулы Лиан старший исследователь HRW Джон Раплинг. В центре этого фильма – история трагической ошибки, совершенной 20 ноября 2014 года нью-йоркским полицейским китайского происхождения. В темном лестничном пролете многоквартирного билдинга он застрелил ни в чем не повинного афроамериканца. В результате громкого расследования его признали виновным в убийстве, и он стал первым за последние десять лет копом, которого осудили за тяжкое преступление, совершенное при исполнении служебных обязанностей. Вслед за тем последовали массовые протесты американцев азиатского происхождения, которые посчитали отношение суда к нему расово пристрастным.

Когда сотрудница медийной лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) Джой Буоламвини обнаружила, что программное оборудование по распознаванию лиц «предвзято» по отношению к женщинам и темнокожим, она решила расследовать причины этого странного явления. Фильм «Закодированная предвзятость» (Coded Bias), снятый Шалини Кантайя из Бруклина с коллегами из Великобритании, Китая и Южной Африки, вызывает ассоциации с образами «Большого брата» из книги Оруэлла «1984» и взбунтовавшимся «искусственным разумом» из фильма Стенли Кубрика «2001: Космическая одиссея». Фильм пытается ответить на насущный вопрос: может ли новое законодательство обезопасить человека от вмешательства в его частное пространство и от нарушений его гражданских прав?

Кадр из фильма «Максима» Courtesy photo

«У нашей чести нет цены»

Действие ленты «Отсюда» (From Here) режиссера-дебютантки Кристины Антонакос-Уоллес курсирует между Берлином и Нью-Йорком. Юные герои разных национальностей, иммигранты разных творческих устремлений пытаются устроить свою судьбу в условиях ужесточения иммиграционного законодательства и роста национального шовинизма. Еще одна драматичная история из жизни иммигрантов, «Воссоединение» (Reunited) режиссера Миры Джаргил, фокусирует внимание на семье сирийских беженцев, разбросанной волею судьбы в лице бюрократов в разные страны и отчаянно пытающейся вновь соединиться.

О документальном фильме «Добро пожаловать в Чечню!» (Welcome to Chechnya) режиссера Дэвида Франса мы уже рассказывали в репортаже с Берлинского кинофестиваля в феврале этого года. В центре фильма – тайная операция по вывозу представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни, где в последние два-три года местными властями развернута кампания репрессий в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации и где им каждодневно грозит смертельная опасность. Главные герои этого политического триллера – активисты, добровольцы общественных групп, которые осуществляют спасение преследуемых молодых людей.

Теме неприятия обществом людей нетрадиционной сексуальной ориентации посвящен и фильм Питера Мурими «Я – Самуэл» (I Am Samuel), рассказывающий о мытарствах парня из аграрного рейона Кении, приехавшего в столицу страны Найроби. Законы Кении криминализируют всех, кто идентифицирует себя как представитель общины ЛГБТ, и Самуэлу приходится нелегко, тем более что и самые близкие родственники его осуждают.

Одна из самых впечатляющих лент фестиваля – эпический документ о борьбе семьи перуанских крестьян с могущественной корпорацией за право жить и трудиться на родной земле. Режиссер Клаудия Спэрроу, родившаяся в Перу, назвала свой фильм «Максима» (Maxima). Так зовут главную героиню, которая ведет многолетнюю борьбу с транснациональной компанией, которой принадлежит золотой рудник. Суды, протесты, шантаж, угрозы, попытки принудительного выселения, – все это пережила Максима, отстаивая свои законные права и заботясь об экологии родного горного края. «У нашей чести нет цены», – говорит она.

Кадр из фильма «Сбор» Courtesy photo

На закрытии фестиваля 20 июня устроители покажут фильм «Сбор» (Gather) американского режиссера индийского происхождения Санджея Равалла. Тема сохранения исторической идентичности американских индейцев трактуется здесь в непривычном ракурсе. Многолетний геноцид фактически уничтожил самобытный характер пищевого рациона племен коренных жителей Америки. Фильм знакомит с энтузиастами восстановления аутентичного питания индейцев в разных уголках страны, которые пытаются восстановить экологическую чистоту их среды обитания.