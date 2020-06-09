Мнение: “Мы идем в Европу”.

09.06.2020, 22:35, Разное

Чудесное во всех отношениях видео.

Автор собрал огромную коллекцию высказываний функционеров "Партии Регионов" периода 2011-2014 годов, о том, как Украина идет в Европу, о пользе евроассоциации, безвизового режима и так далее – той самой риторики, которую подхватил евромайдан.

Некоторые из них говорят сейчас совсем иные вещи, что также демонстрируется по принципу "было/стало".

Полезный ролик для лучшего понимания того, как правящая олигархическая партия подготавливала почву для евромайдана.