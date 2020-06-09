Мнение: О спившемся поэте и пропащем гражданине

09.06.2020, 22:30, Разное

О громком ночном ДТП с Михаилом Ефремовым только ленивый не высказался. А громкое оно даже не тем, что главный фигурант – персона публичная, по-своему яркая и скандально известная. Но тем, что в нём трагично и мощно столкнулись не машины – печальные реалии современной нам России.

Итог тоже очень грустный: один хороший человек фактически убил другого хорошего человека – по пьяному лихачеству и гусарской самонадеянности. Преступной самонадеянности.

Да, нет и не может быть оправдания пьянству за рулём. Но каждое десятое ДТП в России – по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. И каждое 25-е – с участием пьяных пешеходов. Впрочем, в РФ вообще около 90% аварий происходят по вине водителей. Которые то скорость превысят, то перекрёсток не уступят, то не пройдёт вовремя ТО. И есть, разумеется, доморощенные шумахеры, которых пока Бог миловал от аварии: число штрафов за превышение скорости исчисляется в нашей стране десятками миллионов ежегодно.

В общем, кто сам без греха и ПДД не нарушал ни разу, пусть первый кинет в Михаила Ефремова камень. А то сейчас в актёра летит прямо курган Тамерлана из булыжников. И это также не менее грустно. Ибо очень по-нашему, по русски как-то – скопом травить жертву.

Да и само это ДТП в Москве – такая квинтэссенция всеобщей русской неустроенности. Есть там и справный мужик из глубинки, подавшийся на заработки в Первопрестольную, да так и оставшийся там. Есть и популярный актёр, щедро поливающий свой наследственный талант алкоголем, ибо иначе никак не успокоить извечное смятение души. А тут ведь ещё и постоянное, поминутное, незримое состязание с великим отцом…

Наконец, есть и толпа, сплотившаяся против оступившегося, радостно кричащая «Ату его! Он так же мелок, грязен и низок, как и мы. Ату, ату!»

Нет, врёте, сукины дети: не так же, как вы – иначе!

И вот в такой ситуации – талантам надо помогать? А их жертвам?