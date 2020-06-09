Плющенко призвал россиян к участию в голосовании по поправкам в Конституцию
09.06.2020, 22:30, Новости дня
Россиянам следует принять участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны, сообщил фигурист Евгений Плющенко.
Плющенко сообщил, что сам он обязательно примет участие в голосовании.
«Это очень важно», – приводит его слова Агентство городских новостей «Москва».
«У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок в Конституцию», – сообщил он, добавив, что «очень много сделано правильных поправок».
По его мнению, все россияне «должны проголосовать насчет поправок».
1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.
Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.
Эксперты назвали главные попытки дискредитировать голосование по Конституции, выделив 10 мифов на эту тему, появившихся в Сети.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет