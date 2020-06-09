 

Плющенко призвал россиян к участию в голосовании по поправкам в Конституцию

09.06.2020, 22:30, Новости дня

Россиянам следует принять участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны, сообщил фигурист Евгений Плющенко.

Плющенко сообщил, что сам он обязательно примет участие в голосовании. 

«Это очень важно», – приводит его слова Агентство городских новостей «Москва».

«У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок в Конституцию», – сообщил он, добавив, что «очень много сделано правильных поправок».

По его мнению, все россияне «должны проголосовать насчет поправок».

1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.

Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.

Эксперты назвали главные попытки дискредитировать голосование по Конституции, выделив 10 мифов на эту тему, появившихся в Сети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Путин подписал законы о дистанционном голосовании

02.06 / Рынок СПГ уверенно преодолевает кризис

24.05 / НАПК и частная компания не смогли договориться о стоимости аренды серверов для реестра е-деклараций. Открыто два производства

28.05 / Лавров обвинил Запад в запрете странам просить помощи у России

30.05 / В Москве 6 июня откроется книжный фестиваль «Красная площадь»

21.04 / В Белом доме уверены, что США победят Китай в гонке за вакциной от коронавируса

20.04 / Мурашко заявил о наличии у РФ хорошей базы для диагностики коронавируса

31.05 / Трамп: запуск SpaceX с астронавтами на борту вдохновляет всех американцев

02.06 / Опубликованы новые правила планового приема в больницах

16.04 / Помогать врачам в борьбе с коронавирусом вызвались более 2 тыс. «волонтеров-медиков»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска