Плющенко призвал россиян к участию в голосовании по поправкам в Конституцию

09.06.2020, 22:30, Новости дня

Россиянам следует принять участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны, сообщил фигурист Евгений Плющенко.

Плющенко сообщил, что сам он обязательно примет участие в голосовании.

«Это очень важно», – приводит его слова Агентство городских новостей «Москва».

«У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок в Конституцию», – сообщил он, добавив, что «очень много сделано правильных поправок».

По его мнению, все россияне «должны проголосовать насчет поправок».

1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.

Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.

Эксперты назвали главные попытки дискредитировать голосование по Конституции, выделив 10 мифов на эту тему, появившихся в Сети.