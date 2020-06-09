 

Назван возможный срок возвращения экономики Москвы к докризисному уровню

09.06.2020, 22:30, Новости дня

Руководство Москвы рассчитывает, что к июлю экономика столицы вернется к показателям, которые были до введения мер, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Ефимов считает, что к июлю столица «должна выйти на те значения, которые наблюдали в марте», передает ТАСС.

Некоторые сферы экономики не смогут этого сделать, но и они не слишком сильно пострадают. В частности, Ефимов указал, что сфера общественного питания восстанавливает работу поэтапно, также следует учитывать новые требования по расстановке столов, которые могут повлечь уменьшение числа мест в заведении. 

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что со вторника отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций. Заработают парикмахерские и сервисы каршеринга. С 16 июня – откроются летние кафе, музеи и стоматологии, а с 23-го – рестораны и фитнес-центры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Ходорковский: Звонил Сечин. Просил вернуться в Россию и забрать назад ЮКОС

05.06 / Волонтеры провели акцию по раздельному сбору отходов

11.04 / В США за сутки от коронавируса скончалось более 2000 человек. Это мировой антирекорд

19.05 / Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

05.06 / Россия сменит посла в Словакии

08.06 / Путин поручил создать единую базу вакансий в интернете

03.06 / Мнения: «Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

05.06 / Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

24.05 / Geely собирается более тесно сотрудничать с Daimler

29.05 / На таджикского блогера в России завели уголовное дело: он призывал “всех нерусских” не вакцинироваться от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска