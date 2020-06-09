 

Китай отреагировал на исследование американских ученых о начале коронавируса

09.06.2020, 22:08, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала «притянутыми за уши» выводы американских ученых, основанных на количестве автомобилей возле больниц Уханя, о том, что COVID-19 якобы мог распространиться в конце лета 2019 года.

«Вы меня спрашиваете, считаю ли я этот метод исследования не очень достоверным, я не ученый и не эксперт в этом вопросе, у меня нет права делать какие-то комментарии на сей счет. Но мне кажется, что в выводы, основанные на потоке автомобилей, сложно поверить любому взрослому человеку. Например, сегодня у нас будет мероприятие в южном здании, количество автомобилей увеличилось в несколько раз, какие вы можете сделать выводы? Что у нас заболевших больше стало? Мне кажется, что этот метод исследования очень сильно притянут за уши», – передает РИА «Новости» слова Хуа Чуньин.

Напомним, ранее во вторник американские ученые заявили, что спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете показывают, что COVID-19, возможно, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года.



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