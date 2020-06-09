«Ан-Нусра» обстреляла населенные пункты в Идлибе и Хаме
09.06.2020, 22:08, Новости дня
Населенные пункты в провинциях Идлиб и Хама подверглись обстрелу со стороны боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.
Под обстрелом оказались населенные пункты Дадих и Танжара, передает ТАСС.
Напомним, во вторник под бронеавтомобилем патруля военной полиции РФ в сирийском Кобани сработало взрывное устройство, никто не пострадал.
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