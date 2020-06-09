 

«Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы

09.06.2020, 22:08, Новости дня

Суд Зальцбурга признал полковника австрийской армии в отставке виновным по делу о шпионаже в пользу России, сообщил представитель суда Петер Эггер.

Его приговорили к трем годам тюрьмы, передает ТАСС.

Эггер сообщил, что полковник осужден за «разглашение государственной тайны», передает РИА «Новости».

Напомним, утверждается, что 71-летний полковник армии Австрии в отставке Мартин М. якобы 25 лет шпионил в пользу России. Его считают участником российской шпионской сети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

21.04 / Вирусолог предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса

31.05 / В Госдуме объяснили испытания украинских ракет желанием запугать крымчан

26.05 / Глобальный сбор средств на вакцину от COVID-19 превысил 10 миллиардов долларов

14.05 / При пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве погиб человек

18.04 / Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

05.05 / Карьерный рост во время эпидемии: 5 советов от эксперта

19.04 / Рогозин – об “Орле”, “Сармате”, пусках и коронавирусе

03.06 / Расследование уголовных дел создателя паблика «Омбудсмен полиции» передали СК

14.05 / Унижавшая детей воспитательница приюта объяснила издевательства словами «это смешно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска