«Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы
09.06.2020, 22:08, Новости дня
Суд Зальцбурга признал полковника австрийской армии в отставке виновным по делу о шпионаже в пользу России, сообщил представитель суда Петер Эггер.
Его приговорили к трем годам тюрьмы, передает ТАСС.
Эггер сообщил, что полковник осужден за «разглашение государственной тайны», передает РИА «Новости».
Напомним, утверждается, что 71-летний полковник армии Австрии в отставке Мартин М. якобы 25 лет шпионил в пользу России. Его считают участником российской шпионской сети.
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