«Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы

09.06.2020, 22:08, Новости дня

Суд Зальцбурга признал полковника австрийской армии в отставке виновным по делу о шпионаже в пользу России, сообщил представитель суда Петер Эггер.

Его приговорили к трем годам тюрьмы, передает ТАСС.

Эггер сообщил, что полковник осужден за «разглашение государственной тайны», передает РИА «Новости».

Напомним, утверждается, что 71-летний полковник армии Австрии в отставке Мартин М. якобы 25 лет шпионил в пользу России. Его считают участником российской шпионской сети.