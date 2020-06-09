 

На Алтае ситуация с COVID-19 пока не позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений

09.06.2020, 22:06, Новости дня

В Алтайском крае ситуация с коронавирусом пока не позволяет начать второй этап снятия ограничений. Об этом заявила замглавы управления Роспотребнадзора в рамках совместной пресс-конференции с министром здравоохранения, передает ГТРК "Алтай".

Для возобновления работы поликлиник, торговых центров, спортзалов, бассейнов и пляжей, обстановка с коронавирусом в крае сейчас не самая подходящая. Пока говорить о переходе ко второму этапу снятия ограничены мер еще рано, отметили в Роспотребнадзоре.

"Для перехода к следующему этапу нужно учитывать коэффициент распространения вируса. Этот показатель не должен превышать 0,8. Охват тестированием жителей – порядка 90 на 100 тысяч человек в день. При этом свободный коечный фонд должен составлять как минимум 50 процентов", — рассказала  замруководителя краевого Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Напомним, анализы на COVID-19 в регионе сдали около 125 тысяч человек, 2 тысячи сейчас находятся под наблюдением врачей. Они проходят лечение в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Также сообщается, что применять экспериментальные методики, такие как переливание плазмы крови уже выздоровевших людей, в Алтайском крае не планируется.

"Мы изучаем опыт других субъектов, но пока говорить о прорыве или серьёзных успехах в лечении COVID-19 мы не можем", — говорит министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Текст:

ГТРК "Алтай"



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