Меркель и Путин обсудили “активизацию переговорного процесса” по Донбассу

09.06.2020, 21:55, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин 9 июня провели телефонный разговор, среди прочего посвященный теме войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы немецкого правительства.

“Обсуждение было сосредоточено на выполнении Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, а также ситуации в Сирии и вопросам гуманитарного доступа в эту страну. Также обсуждались ситуация в Ливии и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса”, – сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что Путин во время разговора “высказывал озабоченность” из-за отсутствия прогресса в реализации Минских договоренностей и решений “Нормандской четверки” по итогам Парижского саммита, состоявшегося в декабре 2019 года.

“Отмечена важность активизации переговорного процесса в [трехсторонней] контактной группе и в нормандском формате”, – сказано в сообщении.

Путин также настаивал на необходимости “прямого диалога Киева” с пророссийскими боевиками на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.