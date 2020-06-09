 

Московский суд избрал меру пресечения Михаилу Ефремову

09.06.2020, 21:55, Новости дня

Таганский районный суд Москвы на заседании 9 июня избрал меру пресечения актеру, заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, который накануне совершил ДТП в центре российской столицы.

Как сообщает ТАСС, судья Альбина Тимакова удовлетворила ходатайство следствия и отправила Ефремова под домашний арест на два месяца – до 9 августа.

Ефремов в ходе заседания говорил, что согласен с предложенной прокурором мерой пресечения.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

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В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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