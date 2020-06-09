На суде в Нидерландах отвергли российские версии причин крушения рейса MH17

09.06.2020, 21:54, Новости дня

9 июня в Нидерландах на суде по делу о крушении рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” над Донбассом 17 июля 2014 года сторона обвинения проинформировала, почему отбросила различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали российские СМИ и официальные представители России. Об этом пишет “Радіо Свобода”.

В частности, следственная группа, анализируя теорию о том, что Boeing мог быть сбит украинским военным самолетом, выяснило, что в момент катастрофы ни один украинский радар в этой зоне не работал. Российский диспетчерский радар также не зафиксировал наличия других самолетов рядом с пассажирским бортом. Диспетчерский радар не зафиксировал и пуск ракеты, однако эксперты считают это логичным, учитывая небольшой размер ракеты по сравнению с самолетом. Данные военных радаров Россия следственной группе не передала; спутниковые снимки, по утверждению властей РФ, не сохранялись. США отказались рассекретить снимки со спутника, на которых зафиксирован момент запуска ракеты.

Обвинение также напомнило, что “испанский диспетчер Карлос”, утверждавший, что рядом с рейсом MH17 находились два украинских самолета, впоследствии признал, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.

Версию российского концерна “Алмаз-Антей”, что Boeing якобы мог быть сбит с территории, контролируемой властями Украины, следователи также отбросили. По меньшей мере двое свидетелей сказали следствию, что видели пуск ракеты из “Бука” 17 июля в районе Снежного, то есть на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией боевикам.

В данных о ракете, которые были переданы министерством обороны России в 2018 году (минобороны утверждало, что ракета, выпущенной по Boeing, якобы была передана в военную часть на территории Украины в 1986 году), следственная группа обнаружила противоречия. В частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит пассажирский борт. Кроме того, по документам 1991 года, ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.

Как пишет издание, завтра обвинение продолжит представлять свои доводы.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса, которая продлится до 3 июля. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались участвовать в судебном процессе, Пулатова в суде представляет группа адвокатов.