Поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума

09.06.2020, 21:53, Новости дня

Поставки самолетов американского концерна Boeing, одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае опустились до четырех штук – это минимум с ноября 2008 года, сообщили в компании.

Отмечается, что Boeing в мае поставил два самолета модели 777, и по одному самолету моделей 767 и 737. В годовом выражении количество поставок самолетов в отчетном периоде уменьшилось в три раза, передает РИА «Новости».

Так, Boeing за отчетный месяц получил заказы на поставку девяти самолетов, в то время как в апреле компания не получила ни одного заказа. По сравнению с мартом показатель уменьшился почти в три раза.

Напомним, производство лайнеров 737 MAX корпорации Boeing было возобновлено только 28 мая. Американскому авиастроительному концерну пришлось уволить более 6,7 тыс. сотрудников.