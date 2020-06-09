Генсек ООН предупредил об угрозе глобальной продовольственной катастрофы

09.06.2020, 21:48, Новости дня

Вспышка коронавируса может привести к продовольственной катастрофе в мире, если не принять срочных мер, сообщил во вторник в аналитическом докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Пандемия коронавируса представляет собой угрозу для обеспечения продовольственной безопасности и питания, прежде всего для наиболее уязвимых сообществ в мире. Функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией, и это также может привести к тяжелым последствиям. Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу», – передает ТАСС слова Гутерриша.

Он также сообщил, что уже сейчас многие страны ощущают острую нехватку продовольствия, так как еще до начала пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание.

Так, Гутеррриш выступил с рядом рекомендаций. В частности, он предложил «отнести продовольственные службы и службы питания к числу важнейших и в то же время обеспечить надлежащую защиту работников продовольственного сектора».

Также генсек сообщил о необходимости распространения пакетов мер по оказанию чрезвычайной помощи и стимулированию экономики на наиболее уязвимые группы населения, включая удовлетворение потребностей мелких производителей продовольствия и сельских предприятий в ликвидных средствах.

«Странам также следует адаптировать и расширить системы социальной защиты в интересах лиц, входящих в группу риска в плане обеспеченности продуктами питания. Это предполагает необходимость поддержки детей, у которых больше нет доступа к школьному питанию. В настоящее время численность этой группы составляет около 352 млн человек», – отметил Гутерриш.

Кроме того, в соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР) Гутерриш предложил разработать план для более эффективного восстановления, отметив, что работа с продовольственными системами является его важным инструментом.

В связи с этим он напомнил о подготовке саммита по продовольственным системам.

«Он пройдет в 2021 году, и его основная цель – объединить усилия мирового сообщества для принятия ускоренных и коллективных мер в интересах людей и всей планеты», – подытожил генсек ООН.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявлял, что человечество может столкнуться с «голодом библейского масштаба» всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.