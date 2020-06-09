 

Суд в Москве отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест

09.06.2020, 20:45, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuТаганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца – до 9 августа 2020 года. О такой мере пресечения ходатайствовали следователи.

Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 УК – в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек. Отягчающее обстоятельство – состояние алкогольного опьянения. Максимальный срок по этой статье – 12 лет лишения свободы.

Защита актера возражала против домашнего ареста Ефремова. Он сам был в суде немногословен и сказал лишь, что произошедшее “чудовищно”.

Как сообщалось ранее, опьянение актера во время аварии соответствовало 2,1 промилле, это “средняя степень, переход к сильному опьянению”. Также анализы показали наличие в организме следов наркотических веществ, рассказал источник ТАСС.

Пострадавший во время ДТП водитель Сергей Захаров – внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался лоб в лоб в автомобиль Lada – скончался в больнице утром 9 июня. Ефремов признал вину в случившемся, рассказал его адвокат.



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