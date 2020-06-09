В Красноярском крае завели уголовное дело о терроризме против трех подростков

09.06.2020, 21:45, Разное

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело о терроризме против трех 14-летних подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Имена подростков не указываются. В сообщении отмечается, что их подозревают в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК). По версии следствия, с октября 2019 года подростки, будучи «сторонниками анархистских взглядов», читали запрещенную литературу и смотрели фильмы об изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также «отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».