Роспотребнадзор дал рекомендации по спасению от перегрева в жару

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09.06.2020, 21:40, Разное

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области дали россиянам ряд рекомендаций по спасению от перегрева в жару, которая установилась в столичном регионе в первую неделю лета. Жителям посоветовали, среди прочего – сменить одежду и рацион.

Эксперты отметили, что в таких условиях следует ограничить физическую активность и употреблять меньше мяса, жирной и жареной пищи. Не менее важно проветривать жилища, носить головной убор, носить легкую одежду и солнцезащитные очки. Также стоит по возможности не совершать поездок в середине дня.



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