 

Мнение: Кто напоил Михаила Ефремова?

09.06.2020, 21:36, Разное

Никогда не был трезвенником. Но и за руль никогда не садился, даже после бутылки пива. Потому что считал и считаю, что пьяный водитель – это латентный убийца. Один раз может пронести, второй, третий…. Но рано или поздно все-равно произойдет то, что произошло вчера на Смоленской площади  с Михаилом Ефремовым , который напился, сел за руль, выехал на встречную полосу и убил водителя фургона.

Для меня совершенно очевидно, что знаменитый актер должен понести самое суровое наказание….

Но мне еще интересно, с кем пил Ефремов? Почему не остановил его, не отобрал ключи от автомобиля и не уложил знаменитого собутыльника проспаться?

Остаюсь при своем мнение, что ДТП с трупами, совершенное по винепьяного водителя должно быть приравнено к умышленному убийству с опжизненным лишением права водить автомобиль.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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