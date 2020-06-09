Федор Бондарчук снимает фильм о своем отце: первый трейлер проекта

09.06.2020, 21:35, Разное

Несколько часов назад на сайте американского киноиздания Variety появился первый трейлер картины “Бондарчук”, в создании которой принимает активное участие Федор Бондарчук. Документальный фильм расскажет об отце режиссера, известном кинематографисте Сергее Бондарчуке, о съемках фильмов “Война и мир” и “Ватерлоо”, а также о сотрудничестве Бондарчука-старшего с известными иностранными кинематографистами. Интервью с последними еще до начала пандемии начали проводить авторы проекта, журналисты Денис Катаев и Антон Желнов. Сейчас же картина, отдельные фрагменты которой успели снять в Италии, Франции и Великобритании, находится на стадии продакшена.

Бондарчук – это очень важный для меня фильм. Это и дань памяти пути режиссера, и рассказ о его фильме “Война и мир”. Это про кино и про всю нашу жизнь, которая с ним связана,

– говорит об этом проекте Федор Бондарчук и называет своего отца одним из тех немногих советских режиссеров, которые работали на международной киноарене. В первом трейлере фильма о влиянии Сергея Бондарчука на мировой кинематограф говорит как он сам, так и Никита Михалков, а также другие его коллеги. Выход картины намечен на конец этого года, а приурочен этот релиз к юбилею режиссера: 25 сентября Бондарчуку-старшему исполнилось бы 100 лет.

Федор Бондарчук в фильме “Бондарчук” Никита Михалков

“Бондарчук” – первый документальный проект студии Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского Art Pictures Studio. Проект был представлен в рамках онлайн-рынка контента Key Buyers Event. Сергей Бондарчук – известный советский режиссер и актер, выпускник актерского факультета ВГИКа. Сразу после окончания института он начал сниматься в кино, а в 1959 году дебютировал как режиссер с экранизацией рассказа Михаила Шолохова “Судьба Человека”. В 1965 году он взялся за экранизацию уже произведения Льва Толстого “Война и мир”. Получившийся в итоге масштабный шестичасовой фильм до сих пор считается одной из лучших интерпретаций сюжета романа Толстого. В 1969 году картина получила “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.

Сергей Бондарчук в роли Пьера Безухова в фильме “Война и мир”

Сергей Бондарчук также является одним из немногих кинематографистов, которым было разрешено снимать и сниматься за рубежом в период прохладных отношений между Советским союзом и Западом. В 1960 году он сыграл в фильме Роберто Росселлини “В Риме была ночь”, в 1969-м – в картине “Битва на Неретве” Велько Булайича. В 1979 году итальянские продюсеры пригласили его для съемок еще одной масштабной картины – постановке по мотивам наполеоновских войн “Ватерлоо”.

Кадр из фильма “Бондарчук”