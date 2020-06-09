Китай сравнили с Германией накануне войны

09.06.2020, 21:30, Новости дня

Власти Китая, оказавшись в ситуации, когда события в стране и в мире могут пошатнуть однопартийный авторитаризм Коммунистической партии, «усиливают тоталитаризм, как в военное время», пишет японское издание Санкэй симбун.

Автор статьи Есиаки Нисими вспоминает события 1989 года на площади Тяньаньмэнь. 4 июля был 31 год со дня, когда для подавления протестов студентов была мобилизована армия. Издание пишет, что подобная расправа якобы может повториться в Гонконге. Если это случится, то мир ожидает «хаос», цитирует статью «ИноСМИ».

«Антиправительственные демонстрации в Гонконге вызывают хаос, новый коронавирус появился в Китае и распространился на весь мир, американо-китайская конфронтация обострилась. Руководство Си Цзиньпина, оказавшееся перед лицом внутренних и внешних трудностей, которые могут вновь пошатнуть однопартийный авторитаризм Коммунистической партии, усиливает тоталитаризм, как в военное время. Мировая неопределенность может значительно вырасти», – говорится в публикации.

Автор статьи утверждает, что Пекин «уже не верит в принцип «Одна страна, две системы» Дэн Сяопина» и «идет в сторону тотального укрепления контроля над Гонконгом».

По словам политолога, принимавшего участие в событиях на площади Тяньаньмэнь, Китай намерен усилить контроль над Гонконгом «по принципу антитеррористических мер, что было внедрено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В статье утверждается, что власти КНР намерены развивать в Гонконге патриотическое образование, как это было сделано после событий на площади Тяньаньмэнь, чтобы завоевать доверие молодежи.

Автор отмечает, что Гонконг и Тайвань – это как внутренние, так и внешние проблемы для Китая.

Японское СМИ пишет, что 29 мая председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу, третье лицо в Компартии, «намекнул на возможность военных действий» в соответствии с законом о мерах против государственного раскола с учетом тайваньской администрации Цай Инвэнь, не признающей «единый Китай».

«Вероятность военной агрессии Китая на Тайване растет», – приводит японское издание слова представителя пекинских СМИ. «Нынешний Китай напоминает Германию накануне Второй мировой войны», – отмечает другой китайский журналист.

В конце мая депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге.

Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. После этого президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию специального административного района КНР.

Китай, в свою очередь, пригрозил США контрмерами из-за вмешательства во внутренние дела.