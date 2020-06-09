Новые реалии Минского процесса

09.06.2020, 21:25, Новости дня

КИЕВ – Впервые за более чем пять лет к диалогу на площадке Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба президента Украины.

В информации подчеркивается, что «сегодня утром (9 июня – Т.Б.) в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе».

Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которые предусматривают проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.

На сегодняшнем заседании Донецкую область представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляли юрист, глава Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен врач Константин Либстер.

Напомним, что украинская сторона в 2020 году поднимала вопрос о создании «Консультативного совета» в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» 6 апреля процитировало слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «"Консультативный совет" в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, должен стать техническим инструментом с совещательными функциями, а его создание должно быть отработано с международными партнерами-участниками Нормандского формата».

Донбасс: новые реалии

Участник видеоконференции 9 июня очередного раунда консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш рассказывает о своих полномочиях и действиях на переговорах.

Сергей Гармаш отмечает, что Украина выбрала стратегию – довести Минский трек к логичному завершению, а введение жителей Донецка и Луганска для консультаций – это новая реальность в Минском процессе.

«Я оцениваю эти действия украинской власти очень позитивно. Реально теперь есть представители от Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) от Украины. И сегодня когда представитель российского МИДа обратился к Донецку, я попросил уточнить, к кому он обращается, теперь я тоже Донецк. Этот момент теперь придает динамику Минским соглашениям, которая все же может заставить Россию пойти на компромиссы», – говорит Сергей Гармаш корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, пять лет в ходе минского процесса стороны не могли услышать голоса коренных жителей выехавших из Донецка и Луганска.

«Не имитировать процесс, как это было при прежнем президенте, а действительно попытаться решить проблему путем решения Минских соглашений. В Минских соглашениях предусматриваются согласования и консультации с представителями ОРДЛО. Донецкая и Луганская области являются административными единицами Украины, и Украина назначила представителей отдельных районов, и с нами будут консультироваться и согласовывать. Таким образом, будет выполняться Комплекс мер Минских соглашений», – подчеркивает Сергей Гармаш.

Он отмечает, что участие в консультациях и согласованиях со стороны Украины и ОРДЛО жителей Донецкой и Луганской области – не является образом «Консультативного совета», о котором ранее писала пресса и делали заявления политики.

«Официально – мы члены украинской делегации, введены нотой МИДа, и мы консультируем стороны конфликта: Украину и Россию», – говорит Сергей Гармаш.

«Наше мнение раньше никто не спрашивал, но нам не безразлично какой статус будет у ОРДЛО, мы готовы к решению вопроса, хотим мира, но не просто мира, а возвращения региона, чтобы жители и те, кто вынужден был его покинуть, чувствовали себя там нормально, чтобы не было предпосылок к гражданскому конфликту», – отмечает Сергей Гармаш.

О «маленьком и большом прогрессе»

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что команда президента Владимира Зеленского этой инициативой в Трехсторонней контактной группе смогла сделать то, что не удавалось Украине на протяжении пяти лет – развернуть Минские соглашения в свою пользу.

«В Минских соглашениях, которые являются базой для резолюции Совета безопасности ООН, и с позиции международного права являются обязательными для выполнения всеми сторонами, прописан диалог с неподконтрольными частями Донецкой и Луганской областей. Соответственно, было несправедливо, когда в Трехсторонней контактной группе Россия хотела видеть тех, кто имеет российских паспорт или боевиков, которые принимали в незаконной деятельности с оружием в руках», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Этот шаг – ввести жителей Донецка и Луганска в согласовательный процесс – он называет полезным для Украины и Минских соглашений не только во внутренней политике, но и в международном процессе поддержки действий официального Киева.

«Во внутренней политике эти действия показывают, что президент Украины придерживается проукраинских взглядов, нет никого предательства, есть четкое выполнение Минских соглашений. Более того, на международной арене будет отмечено, что Киев обеспечил представителей неподконтрольных территорий в переговорном процессе, а не тех, кого хотели русские. Это – маленький прогресс, и нужно отдать должное команде Владимира Зеленского», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

«Большой прогресс», по его словам, в процессе деоккупации Донбасса может наступить после того, когда «Москва умерит свои аппетиты, выполнит взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и выведет свои войска из неподконтрольных территорий.