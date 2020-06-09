 

Обвинение по делу «Боинга» отвергло российские аргументы о «Буке»

09.06.2020, 21:25, Новости дня

На суде по делу о катастрофе «Боинга» «Малайзийских авиалиний» над Донбассом 17 июля 2014 года, который проходит в Нидерландах, сторона обвинения во вторник продолжила представлять свои доказательства.

Обвинение подробно разобрало, почему следствие отвергло различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали в том числе российские СМИ и официальные представители России.

Речь идет, в частности, об утверждениях о том, что «Боинг» мог быть сбит украинским военным самолeтом. Следствие проанализировало данные радаров, которые работали в момент катастрофы «Боинга». Ни один украинский радар в зоне катастрофы в еe момент не работал. Российский диспетчерский радар не зафиксировал наличия иных самолeтов рядом с «Боингом». Он не зафиксировал и пуск ракеты, однако эксперты считают это вполне объяснимым, учитывая небольшой размер ракеты по сравнению с самолeтом.

Данные военных радаров Россия следственной группе не передала, а о спутниковых снимках российская сторона также сообщила, что они сохранены не были. У Соединeнных Штатов дополнительных данных также нет.

Обвинение упомянуло и о том, что нашло человека, который выдавал себя за «испанского диспетчера Карлоса» и якобы сообщал об украинских самолётах рядом с «Боингом». Он признался, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.

Следствие также отвергло высказанную российским концерном «Алмаз-Антей» версию о том, что «Боинг» мог быть сбит с территории, контролируемой Украиной.

Обвинение также изучило данные о ракете, переданные Минобороны России в 2018 году. Российское военное ведомство утверждало, что ракета, которой предположительно был сбит «Боинг», была передана в украинскую военную часть еще в 1986 году. Следствие заявило, что в документах есть противоречия, в частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит «Боинг». Кроме того, по документам 1991 года ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.

Обвинение также рассказало о выводах следствия о перемещении установки «Бук», из которой предположительно был сбит «Боинг», из России в район Снежного на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам, и обратно в Россию.

По меньшей мере двое свидетелей рассказали следствию, что видели пуск ракеты «Бука» 17 июля.

Представитель обвинения также заявил в суде, что у следствия пока нет окончательной ясности о том, кто был оператором «Бука» и какова была причина запуска ракеты.

  • Ожидается, что обвинение будет представлять свои данные также в среду. Нынешний этап процесса завершится 12 июня, после чего будет объявлен перерыв.
  • Обвинения по делу о катастрофе заочно предъявлены трeм гражданам России и одному гражданину Украины, которые участвовали в боевых действиях против украинских войск в Донбассе в 2014 году. Ни один из них на суде не присутствует. Следствие подчёркивает, что в деле могут появиться и другие обвиняемые, в том числе и связанные с российскими Вооруженными силами.
  • При катастрофе «Боинга» погибли все 298 человек, бывшие на борту. Россия отрицает свою причастность к катастрофе.

  • Радио «Свобода»

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