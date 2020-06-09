Мнение: Забастовка шахтеров в Антраците

09.06.2020, 21:07, Разное

О шахтерских забастовках в Антраците.

Продолжаются истории с закрытием нерентабельных шахт в ЛНР, которые вызывают массовые забастовки шахтеров.

Только недавно гремела история с шахтой в Зоринске, а теперь уже бастуют шахтеры в Антраците. Причины все те же – задержки по выплате зарплаты, отсутствие внятных перспектив с работой при закрытии шахты и т.д. По сути, власти в ЛНР наступают на одни и те же грабли.

Отказ же выплачивать долги со стороны собственников шахт логичным образом приводит к социальным взрывам.

Забастовка идет с 5 июня.

Забастовка на «Комсомольской» началась 5 июня, сообщила NEWS.ru профсоюзная активистка Галина Дмитриева, держащая связь с трудовым коллективом. Вторая смена горняков собралась в так называемом «околоствольном дворе» и отказалась выходить на поверхность, требуя отдать им зарплату за апрель и март. 21 апреля на ней уже проходила такая же акция протеста. Всего в забастовке приняли участие 136 человек. После погашения большей части задолженности акция протеста была прекращена. В результате всем, кто не поддавался на уговоры и продолжал борьбу до конца, выплатили долги за февраль и март.

Остаток руководство пообещало погасить до 15 мая, но так этого и не сделало, более того, вскоре была введена новая система оплаты, фактически снизившая расценки за работу.

Вечером 5 июня участники забастовки, по их словам, уже получили угрозы от руководства шахты, а также сотрудников Министерства государственной безопасности ЛНР. В частности, «профилактической обработке» подвергся на всякий случай председатель ячейки официального профсоюза, который к забастовке отношения не имел. Тем вечером автобусы не повезли на работу третью смену горняков, однако они добрались до шахты сами и присоединились к бастующим. После этого им выплатили почти половину долгов за март. Это не остановило шахтеров.

На вечер 6 июня в протестах участвовало 150 человек, требовавших полного погашения долгов всем работникам предприятия. Тогда же им стало известно, что руководство шахты якобы подготовило списки из 130 сотрудников, подлежащих увольнению из числа участников забастовки.

К рабочим спустился Владимир Шатохин, гендиректор ГУП ЛНР «Восток-уголь» — новой организации для управления предприятиями этого направления. По словам источников NEWS.ru в профсоюзной среде, последний заявил горнякам, что их шахта — «балласт и в неё нужно вложить много денег», посоветовав «немного потерпеть, чтобы выйти на рентабельность». Задолженность же он предложил погашать «по мере наполнения бюджета, суммы заоблачные, и таких денег просто нет». Подземную акцию протеста это также не остановило.

Прокуратура ЛНР сейчас проводит проверку по факту невыплат зарплат шахтерам. Если бы это делали заранее (так как жалобы на задержки по зарплате были с февраля-марта, но даже в середине мая полностью решить этот вопрос не смогли) и приняли меры, то и проблема с деньгами скорее всего была бы решена и не надо было суетится, купируя последствия забастовки.

Разумеется, данную тему подхватила и украинская пропаганда, паразитируя на теме экономического положения народных республик (которое мягко скажем, далеко не блестящее), хотя на самой Украине шахтеры точно также бастуют из-за невыплат зарплат с перекрытием трасс и сидением в шахтах.

Но разумеется, ссылаться на то, что на Украине также, это в пользу бедных, когда люди работающие в шахтах по несколько месяцев не получают зарплату.

Трудно еще чего-то иного ожидать, если шахтерам не платить за работу.

Действия шахтеров в условиях длительной невыплаты зарплаты полностью оправданы, надеюсь, что руководство ЛНР примет неотложные меры в отношении лиц доведших ситуацию до такого состояния и поможет решить вопрос с закрытием всех долгов по зарплате.