 

Патрушев признал зависимость российского ОПК от импорта

09.06.2020, 21:16, Новости дня

Российская «оборонка» все еще зависима от иностранных технологий и комплектующих, Совет безопасности определил меры по решению проблемы, сообщил секретарь СБ Николай Патрушев.

По его словам, «вопросы диверсификации и выпуска высокотехнологичной продукции» оборонным комплексом обсуждались не раз в прошлом году и в мае этого.

«Определены комплексные меры законодательного, организационного и технологического характера, направленные на ликвидацию зависимости ОПК от зарубежных технологий, комплектующих, сырья и материалов», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

Он считаепт, что необходимо ускоренно внедрять цифровые технологии, развивать производство электронной, радиоэлектронной продукции, станков и инструментов. Все это призвано «обеспечить конкурентоспособность на мировых рынках».

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.



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