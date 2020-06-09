Названы сроки строительства стартового стола под «Союз-5» на Восточном

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09.06.2020, 21:08, Новости дня

Возведение стартового стола для ракет-носителей «Союз-5» начнется не позднее, чем в 2025 году, сообщил гендиректор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

«Крайний срок, когда планируем начать стройку – 2025 год», – передает ТАСС слова Охлопкова.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, сейчас ведется эскизное проектирование стартового стола. При этом он пояснил, что управление этим комплексом будет вестись со стартового комплекса, предназначенного для «Ангары».

Напомним, в феврале Охлопков рассказал, что на космодроме Восточный планируется возвести отдельный стартовый стол для проведения пусков ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6».



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