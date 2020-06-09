Доктор Мясников рассказал о последствиях укусов клещей

09.06.2020, 21:08, Новости дня

Укус клеща может стать причиной вирусного энцефалита, боррелиоза и клещевого паралича, крайне опасного для человека, рассказал главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.

«На самом деле болезней, которые переносятся клещами, довольно много. Это не только энцефалит вирусный, это не только боррелиоз, о котором мы говорим это еще и клещевой паралич, когда клещ вводит вам свой нейротоксин и просто у человека отнимаются руки-ноги, он не может двигаться вплоть до того, что он может умереть», – передает его слова агентство RNS со ссылкой на программу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев Live».

Мясников отметил, что крайне важно найти клеща на теле и осмотреть его. Однако в случае энцефалита будет уже поздно, поскольку он передается человеку спустя несколько секунд после укуса, при этом зараженным является каждый десятый клещ. Так, в Сибири смертность от энцефалита составляет около 10%, а в Европе – 1%.

«Тот же боррелиоз или болезнь Лайма передастся вам минимум если клещ у вас на коже сидел два дня. Тот же клещевой паралич, смертельно опасная болезнь, если человек имеет этого клеща от четырех до семи дней. Кстати, если вовремя клеща убрать, он перестает пускать свой яд и человек может выздороветь», – сообщил доктор.

По словам Мясникова, укус клеща может стать причиной появления аллергии на мясо, так как во время укуса клещ впрыскивает в кровь альфа-галактозу, которая содержится в мясе.

«Когда вы получаете ее с мясом у вас получается аллергия на мясо. Вы краснеете, вам начинает трудно дышать, вы задыхаетесь, появляется генерализованный зуд, и это все серьезно», – подытожил врач.

Ранее сообщалось, что специалисты Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили на территории Западной Сибири новый вид опасных клещей.

В Роспотребнадзоре россиян предупреждали об опасности прогулок в парках, так как там уже вовсю орудуют клещи.