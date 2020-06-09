Ефремова отправили под домашний арест

09.06.2020, 21:08, Новости дня

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест по делу о смертельном ДТП. Сам артист в ходе заседания суда назвал произошедшее «чудовищным».

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», – передает ТАСС решение судьи Альбины Тимаковой.

Перед началом заседания Ефремов в ответ на вопрос журналистов, признает ли он вину, покивал головой, передает РИА «Новости».

При этом «Московский комсомолец» сообщает, что Ефремов расплакался в зале суда.

Михаил Ефремов в зале суда. В ближайшее время ему должны объявить меру пресечения. Следствие настаивает на домашнем аресте. pic.twitter.com/9450MqSv65

— #говоритмосква (@govoritmsk) June 9, 2020

Позже в суде Ефремов сделал заявление о ДТП.

«Все это, конечно, чудовищно. Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест», – передает слова Ефремова ТАСС.

Следователь в зале суда отметил, что после ДТП Ефремов нарушил подписку о невыезде, поэтому просит избрать ему домашний арест.

«Вчера Ефремов был отпущен под подписку о невыезде. Поскольку пострадавший в данном ДТП скончался, Ефремов был вызван в следственные органы, однако по месту проживания, указанному в подписке, он не был обнаружен, а был найден по другому адресу. В связи с этим подписка была отменена», – сообщил следователь.

Он заявил, что следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа.

Прокурор в суде заявил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

«Но принимая во внимание наличие у него места жительства в Москве, прокуратура согласна с требованием назначить обвиняемому домашний арест», – указал прокурор.

Ефремов в коридорах Таганского суда. На артиста надели наручники, лицо он прячет за тёмными очками и медицинской маской pic.twitter.com/phZkUa4Ncj

— RT на русском (@RT_russian) June 9, 2020

НТВ также опубликовал видео допроса Ефремова у него дома, где он заявил, что у него нет возможности не признать себя виновным.

— Вы признаете себя виновным?

— Да, конечно, признаюсь, а куда я денусь.

Ефремов признал вину в разговоре с полицией pic.twitter.com/PffucCjxpr

— НТВ (@ntvru) June 9, 2020

Ранее ему было предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Он был задержан после допроса полицией.

В понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В Сети опубликовано видео опасного вождения Ефремова за несколько минут до ДТП.

Его дочь Анна-Мария заявила, что Ефремов раскаивается в том, что сел за руль пьяным и устроил ДТП, в котором погиб человек. При этом сама она заявила о разочаровании в отце.

Супруга артиста также рассказала, что перед ДТП у Ефремова был тяжелый период – он переживал из-за смерти Галины Волчек и матери, часто выпивал.