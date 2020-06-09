Москвичам объяснили новые правила работы салонов красоты

09.06.2020, 21:02, Новости дня

Салоны красоты и парикмахерские в Москве, приступившие к работе 9 июня, должны обеспечить соблюдение безопасной дистанции между людьми и масочно-перчаточного режима для сотрудников и посетителей.

«С 9 июня в Москве возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Обязательными при их посещении теперь являются: посещение салонов только в масках и перчатках, все работники тоже должны быть в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры всех работников и посетителей, обработка рук антисептиком – для всех, обслуживание по предварительной записи», – говорится в сообщении экономического оперштаба Москвы в Telegram.

Напомним, с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, летние веранды ресторанов заработают с 16 июня. Также с 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Сняты ограничения с работы каршеринга.

С 23 июня ограничения снимут на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов.

В ВОЗ отметили, что поступательные действия властей Москвы позволили замедлить эпидемию коронавируса, сгладить эпидемическую кривую, однако важно и дальше выявлять подозрительные случаи и изолировать подтвержденные.