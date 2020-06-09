 

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

09.06.2020, 21:02, Новости дня

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявил, что артист должен понести наказание.

«По большому счету без разницы – артист, не артист, чиновник, простой. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует», – сказал Захаров на видео, обнародованном пресс-службой столичного ГУ МВД России.

«Он [Михаил Ефремов] такой же гражданин, так же платит налоги, почему ему должны сделать исключение», – приводит его слова ТАСС.

Ранее во вторник Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек.

В понедельник актер в пьяном виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон. Актер оказался пьян, возбуждено уголовное дело.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Два модернизированных Ту-160 переданы в Минобороны

05.05 / По объектам в Сирии нанесен воздушный удар

10.04 / Курская область: коронавирус – не помеха завершения посевной в срок

27.05 / Путин поручил упростить регулирование удаленной работы

07.05 / В Израиле придумали правила для открытия торговых центров, рынков и фитнес-клубов

10.05 / Сенатор: Единение в День Победы стало предтечей победы над COVID-19

12.05 / Кровля корпуса больницы УФСИН загорелась в Тюмени

17.05 / Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

25.04 / Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

17.04 / Первый заболевший коронавирусом в Севастополе сохранил только 30% легких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска