Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

09.06.2020, 21:02, Новости дня

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявил, что артист должен понести наказание.

«По большому счету без разницы – артист, не артист, чиновник, простой. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует», – сказал Захаров на видео, обнародованном пресс-службой столичного ГУ МВД России.

«Он [Михаил Ефремов] такой же гражданин, так же платит налоги, почему ему должны сделать исключение», – приводит его слова ТАСС.

Ранее во вторник Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек.

В понедельник актер в пьяном виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон. Актер оказался пьян, возбуждено уголовное дело.