Трамп заявил о продолжении военного конфликта с талибами

09.06.2020, 21:02, Новости дня

США все еще находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), хотя ранее с талибами было заключено соглашение о мире, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты по-прежнему находятся в вооруженном конфликте в Афганистане и против движения «Талибан», а активные боевые действия по-прежнему продолжаются», – передает РИА «Новости» текст уведомления Трампа, направленного в Белый дом.

29 февраля США заключили мир с радикальным движением «Талибан», пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана.

После этого США заявили о начале вывода войск.