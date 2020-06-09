Мнение: Мишутка Ефремов и борзописцы

09.06.2020, 21:00, Разное

Михаил Ефремов

Читаю сейчас новости в соцсетях и здесь в ЖЖ, всё забито Ефремовым Мишунькой, и такой он и эдакий, человека убил, плохиш, да негодяй одним словом. Начинают вытаскивать всё его грязное бельё наружу, за все годы, рассматривать со всех сторон, ужасаться, плеваться, кто и блеванет ненароком от избытка чувствий. А фотки-то какие поганые подбирают, уж насколько я спокойный себе человек, а вот так и хочется вместе со всеми гневно порицать эту ужасную обезьяну. Вот такой себе отвратный тип этот Ефремов, клейма негде

ставить. Ну а теперь по делу. Конечно, плохо, что Ефремов убил человека, и ещё с отягчающими обстоятельствами, так как был пьян в стельку. Но у меня вот вопрос возник, почему эта личность всегда на виду, вот и в этот раз он мгновенно попал в топ новостей, а ведь за день происходит не одна авария со смертельным исходом, но что-то редко я вижу, чтобы кого-то из блогеров это цепляло? Ведь это так обычно, неинтересно. А вот Ефремов интересен, ещё как!, он же такой, ни на что не похожий, фулюган, борец с несправедливостью, эпатажная личность. А почему он такой, вечно вдатый, развязный, не хило так проезжающийся по власть имущим, и, кстати, частенько правильно? Да чтобы вам быть интересным! Всё для вас, голубчики, только пишите обо мне любимом побольше, не забывайте начертать своим перышком обо мне пару строчек. Жажда ничто, имидж — всё! Ну перестарался в этот раз вам в угоду, хватанул лишний стопарь, он же этого человека не хотел сбивать, просто спешил где-то засветиться в своём, таком привычном для вас образе, а тут такое…

Совершенно не оправдываю Михаила Ефремова в его преступлении, а это настоящее преступление, но и не вижу смысла в этом поливании его помоями. Вчерашнего героя. А теперь престарелого преступника, которого и так уже, я более чем уверен, заедает собственная совесть. Вспомните затравленного Владислава Галкина и перестаньте травить старого человека.