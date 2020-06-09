Ефремов в зале суда: “Это все, конечно, чудовищно”

09.06.2020, 20:55, Новости дня

Актер Михаил Ефремов во время судебного заседания впервые прокомментировал совершенное им ДТП. По его словам, он считает случившееся чудовищным.

Находясь на скамье подсудимых в зале Таганского суда Москвы, Ефремов сообщил, что согласен на домашний арест. Ранее такую меру пресечения предложило следствие. "Это все, конечно, чудовищно", — признался артист.

Представитель прокуратуры во время заседания заявила, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если ему избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Кроме того, представитель надзорного ведомства отметила, что подсудимый может продолжить заниматься преступной деятельностью. При этом она согласилась с требованием назначить Ефремову домашний арест, сообщает ТАСС.

Трагическая авария по вине артиста, в которой погиб человек, произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. В результате ДТП пострадавший водитель получил серьезные травмы, а позже скончался в больнице.