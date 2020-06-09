 

Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе

09.06.2020, 20:53, Новости дня

Китай и Индия отвели часть своих войск в пограничных районах союзной территории Ладакх, чтобы укрепить взаимное доверие, сообщило издание The Times of India.

По данным СМИ, войска и вооружения были отведены на расстояние одного-двух километров с трех из четырех участков линии разделения, где происходили столкновения между военными, передает ТАСС.  

При этом на одном участке, в районе озера Пангонг-Цо, не произошло значительных изменений.

The Times of India уточняет, что в среду или четверг ожидаются переговоры между Индией и Китаем по снижению напряженности, а взаимный отвод вооружений должен способствовать этому.

К обострению ситуации в пограничных районах союзной территории Ладакх привели столкновения в начале мая на одном из участков границы порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон пострадали. Индийская космическая разведка утверждала, что в прошлом месяце Китай перебрасывал в приграничные районы Ладакха бронетехнику и наращивал численность военнослужащих. Индия направила в регион дополнительно четыре батальона.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт Индии и Китая несет для РФ большие риски.



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