 

“Моя любимая женщина – мой лучший друг”: Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

09.06.2020, 20:53, Разное

Недавно популярный актер и ведущий Дмитрий Нагиев дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о своей любимой женщине. По словам знаменитости, его возлюбленная является его лучшим другом.
Стоит отметить, что знаменитый артист традиционно избегает откровений о своих личных отношениях с женщинами, однако не так давно в беседе с журналистами издания 7days.ru он все же сделал исключение. Правда, имени своей возлюбленной он так и не назвал, однако описал свое чувство к ней со всей свойственной его творческой натуре поэтичностью. По словам телезвезды, несмотря на массу придуманных им неординарных образов, в обществе своей любимой он остается “простым парнем”. “Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая жительница – мой лучший друг…”, – отметил он. К слову, Дмитрий Нагиев упомянул, что скрывает личность своей спутницы абсолютно осознано: к примеру, посещая какую-либо премьеру, они сидят в разных местах зала. При этом такое положение вещей кумир публики не считает утомительным и воспринимает как неизбежный “минус” популярности.

Особое внимание в отношениях знаменитость уделяет любви. Однако он не согласен с утверждениями ряда людей о том, что любовь является “ежедневной работой”: “Любовь – это не работа, любовь – это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и янь”. Говоря о стереотипах, которыми его нередко наделяют поклонники, и которые он образно называет “понтами”, Нагиев заметил, что такие характеристики совсем не определяют его сущность. “Любовь – вот без чего меня нет”, – резюмировал звезда экрана.



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