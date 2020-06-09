В РФ введут билеты для рыболовов-любителей

09.06.2020, 20:53, Новости дня

Росрыболовство планирует ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые планируют продавать излишки своего улова, сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Мы не рассматриваем этот законопроект как инструмент увеличения бюджетных поступлений, не пытаемся создать конкуренцию профессиональным рыбакам. Вовлечение граждан в подобную деятельность позволит увеличить их личные доходы, благополучие домохозяйств», – приводятся слова Шестакова в сообщении ведомства.

Уточняется, что реализацию инициативы поддерживают правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывают, что именно в этих субъектах станет возможным осуществить пилотный запуск проекта.

«Одна из важных целей, которую мы хотим достигнуть – сделать механизм реализации этих поправок максимально простым и понятным, обеспечивающим, с одной стороны, возможность рыбакам-любителям, особенно в неблагополучных районах, получить дополнительный доход, а с другой стороны – расширить ассортимент свежей российской рыбы на рынках», – сообщил Шестаков.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на мороженую рыбу в РФ падают из-за снижения спроса внутри страны и за рубежом.