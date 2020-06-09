 

В РФ введут билеты для рыболовов-любителей

09.06.2020, 20:53, Новости дня

Росрыболовство планирует ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые планируют продавать излишки своего улова, сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Мы не рассматриваем этот законопроект как инструмент увеличения бюджетных поступлений, не пытаемся создать конкуренцию профессиональным рыбакам. Вовлечение граждан в подобную деятельность позволит увеличить их личные доходы, благополучие домохозяйств», – приводятся слова Шестакова в сообщении ведомства.

Уточняется, что реализацию инициативы поддерживают правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывают, что именно в этих субъектах станет возможным осуществить пилотный запуск проекта.

«Одна из важных целей, которую мы хотим достигнуть – сделать механизм реализации этих поправок максимально простым и понятным, обеспечивающим, с одной стороны, возможность рыбакам-любителям, особенно в неблагополучных районах, получить дополнительный доход, а с другой стороны – расширить ассортимент свежей российской рыбы на рынках», – сообщил Шестаков.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на мороженую рыбу в РФ падают из-за снижения спроса внутри страны и за рубежом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Контроль на дорогах и автоматическая система проверки пропусков: как она будет работать

28.05 / Подросток признался в убийстве девятилетней девочки в Воронежской области

12.04 / Роботизированный метод лечения заболеваний преодолевает защиту иммунной системы организма

10.05 / Посольство РФ сообщило о похищении россиян пиратами

04.05 / Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме

04.05 / Украинский фрегат “Гетман Сагайдачный” выходил в море на стрельбы. Видео

17.05 / Михаил Вашуков сделал КТ, но не был госпитализирован

15.04 / Saudi Aramco опровергла сообщения об отсрочке по платежам за нефть

06.06 / Бондарчук опроверг проверку «Ленфильма» на предмет хищений

10.04 / «Позорно и неприемлемо» — Италия потребовала от Die Welt извинений за статью про мафию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска