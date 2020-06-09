 

Американские военные едва не упустили гиперзвуковую ракету в свободный полет

09.06.2020, 20:53, Новости дня

На испытаниях в США новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, однако ее успели уничтожить, информирует издание Aviation Week.

Инцидент произошел с реактивной ракетой, которая разработана в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) и ВВС США. Программа известна как HAWC, по ней должна быть создана гиперзвуковая ракета воздушного базирования, передает РИА «Новости».

«Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причина происшествия, которое, как полагают, было связан с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы «Эдвардс» в Калифорнии, сейчас расследуются», – пишет издание.

Aviation Week полагает, что инцидент произошел в ходе полетов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном – например, в районе высокоточного ударного полигона «Эдвардс» или на полигоне ВВС в Чайна-Лейк.

При этом программа HAWC сейчас отстает от плана на несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой разработке США.



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