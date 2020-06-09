Мнение: Госкапитализм в Болгарии, санкции против танкеров и суд над британскими журналистами

09.06.2020, 20:51, Разное

1. Застрявшая в девяностых Болгария разочаровалась в «свободной руке рынка» и начала по примеру Западной Европы и России строить госкапитализм:

Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы. Об этом пишет Bloomberg.

Как поясняет агентство, Болгария после тяжелого экономического кризиса, разразившегося в стране около 25 лет назад, шла по пути сближения с Европой. Она проводила масштабную приватизацию государственных компаний и развивала конкуренцию.

Однако два года назад власти страны начали наращивать влияние государства в сферах бизнеса — от управления водоснабжением и строительной индустрии до азартных игр и медиабизнеса. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, темпы роста влияния властей на бизнес увеличились. Министр финансов Болгарии Владислав Горанов на минувшей неделе уже заявил, что государство будет вмешиваться куда и когда угодно, если это необходимо для поддержания работы рынка.

https://lenta.ru/news/2020/06/06/bulgaria/

Разумеется, к социализму болгары возвращаться не собираются. Инопланетно выглядящий памятник Болгарской коммунистической партии на горе Бузлуджа до сих пор стоит разграбленный и заброшенный:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бузлуджа

Хотя Болгарская социалистическая партия, наследница БКП, и занимает треть мест в парламенте, денег на восстановление символа болгарского коммунизма до сих пор не нашлось.

2. Помните про армаду танкеров с дешёвой нефтью, которая одним своим присутствием у берегов США помогла загнать цены на американскую нефть в минус? Кажется, в Вашингтоне нашли способ покарать хотя бы часть танкеровладельцев.

Хуже всего придётся, впрочем, не Саудовской Аравии, обвалившей глобальные цены своим демпингом, а многострадальной Венесуэле:

https://lenta.ru/news/2020/06/06/plany/

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, остальные — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться.

Под санкции могут попасть 25 супертанкеров, способные перевозить до двух миллионов баррелей нефти, а также 17 более мелких судов. «Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — заявил собеседник Reuters.

3. Читатели прислали любопытную новость:

Свежий случай. Будет суд над Craig Murray и Mark Hirst (оппозиционные журналисты в Великобритании). Исключительно за слова, не призывавшие к насилию и не оправдывающие его (но осуждающие действия властей по отношению к другому политическому активисту, Alex Salmond).

По случаю вируса суд будет происходить по видеосвязи. Первое заседание 10 июня.

Судопроизводство открытое, любой желающий в мире может присоединиться в качестве зрителя (без микрофона, просто смотреть и слушать), достаточно попросить по почте [email protected], и обещают дать доступ (неплохо бы и в России такую же практику ввести).

Подробности: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/06/please-sign-the-open-letter/