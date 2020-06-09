Российские звезды приняли участие в акции ко дню донора

09.06.2020, 20:48, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, телеведущий Дмитрий Дибров, рэпер ST, певец Bahh Tee, блогер Люся Чеботина приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора.

На площадке Фонда Росконгресс в Москве прошло мероприятие, посвященное старту Всероссийской донорской акции. Вместе с волонтерами Всероссийской акции #МыВместе и сотрудниками Фонда кровь сдали заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай и глава лейбла Zhara Music Bahh tee, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«С 8 по 14 июня в преддверии Всемирного дня донора проходит Всероссийская донорская акция #МыВместе. Праздничное открытие с участием почетных гостей и онлайн-встречей с участниками акции из других регионов позволит большому количеству желающих узнать о донорстве и ответственному подходу к сдаче крови», – отмечает Павел Савчук, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и руководитель центра по координации волонтерских штабов помощи людям Всероссийской акции #МыВместе.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай и помощник руководителя ФМБА РФ Ирина Андреева пообщались с координаторами движения «Волонтеры-медики», ответственными за проведение акции в 6 регионах. Волонтеры-медики из Ямала и Казани рассказали о том, как проходит праздничная акция в других городах.

«Только человек может сдать кровь. Заменить донора не способно ни юридическое лицо, ни банк, ни предприятие. Стать донором может только человек. Стать донором – это спасти чью-то жизнь», – выступил перед участниками акции Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения. – «Примерно 99% донаций совершается безвозмездно. То есть это – настоящий дар, который один человек делает другому».

Вдохновленный историями доноров, популярный российский рэп-исполнитель ST был готов сдать кровь прямо во время акции, однако ему помешали свежие татуировки.

«Благодаря акции, посвященной Всемирному дню донора я смог узнать о том, что сдача крови – это ответственно событие, к которому нужно заранее готовиться. Более того, сдача крови важна не только для нуждающихся людей, но и полезна для здоровья самого донора», – говорит ST.

Певец Bahh Tee сдавал кровь в студенческие годы, а сегодня смог повторно стать донором благодаря праздничной акции #МыВместе, а известный блогер Люся Чеботина поделилась информацией о проведении акции со своими подписчиками.

В рамках акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» были организованы инфо-точки, где обученные волонтеры-медики рассказали об основах ответственного донорства, правилах подготовки к донации. Почетные гости, известные артисты и блогеры с интересом расспрашивали волонтеров-медиках о миссии донора.

Дмитрий Дибров, заинтересованный ходом акции и деятельностью доноров, задал несколько вопросов о том, чем может помочь сданная кровь, как проходит пересадка костного мозга и что значит быть ответственным донором. Разобраться в основах донорства ему помогла федеральный координатор по популяризации кадрового донорства Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Олеся Назарова.

«Особенностью нашей акции является то, что мы говорим об ответственном донорстве. Ответственный донор – это тот человек, который следит за своим здоровьем, регулярно сдает кровь и осознает, что она спасет чью-то жизнь. Чем больше людей станут донорами, и не просто сдадут кровь, но и примут ответственное решение стать кадровыми донорами, тем больше людей будет спасено», – сказала она.

Затем известный журналист и ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» принял участие в интеллектуальной викторине. Правильно ответив на вопросы легкой и средней степени сложности, Дмитрий Дибров решил ответить на один из самых сложны вопросов, воспользовавшись функцией «помощь зала» прямо как в легендарной игре.

Напомним, в преддверии Всероссийского дня донора в 80 регионах с 8 по 14 июня проходят лекции, флешмобы и встречи с почетными донорами. Организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров при поддержке Минздрава России, Фонда «Росконгресс» и ФМБА России.

Руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова отметила, что «для Фонда Росконгресс корпоративное донорство станет новой неотъемлемой составляющей корпоративной культуры организации». «Фонд, как социально ориентированный институт развития, на протяжении многих лет поддерживает возникновение и преумножение подобных программ и проектов», – указала она.

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови можно ознакомиться на сайте ответственныйдонор.рф.

Направление «Популяризация кадрового донорства» развивается в организации с 2017 года. Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, созданием сообщества активных волонтеров-доноров, формированием здоровых привычек у доноров, привлечением внимания общественности к проблеме малого распространения безвозмездности и регулярности донаций, помогают в работе учреждений Службы крови.