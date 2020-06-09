Зеленский пожалел о шутках про Украину

09.06.2020, 20:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки «Квартала 95», в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с «актрисой из немецкого фильма для взрослых».

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно. И я – не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами», – передает РИА «Новости» слова Зеленского со ссылкой на издание «Украинская правда».

Также президент Украины призвал «не стесняться каких-то ошибок», так как «никто не хотел обидеть кого-то даже в юморе».

Ранее на фоне заявлений о предстоящем назначении Михаила Саакашвили вице-президентом по реформам Зеленскому припомнили, как будучи актером «Квартала-95», он высмеивал бывшего президента Грузии.

Напомним, согласно декларации о доходах, в конце декабря Зеленский получил более 210 тыс. долларов от студии «Квартал 95».