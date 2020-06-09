 

В Авдеевке подорвался бронеавтомобиль ВСУ, травмированы 10 военнослужащих

09.06.2020, 20:43, Новости дня

Утром 9 июня в Авдеевке Донецкой области на неустановленном взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль “Спартан”, в результате чего травмы получили 10 украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Взрыв произошел около 9.30 во время движения колонны военных автомобилей в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода. На взрывном устройстве подорвался автомобиль, который был последним в колонне. 

10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы, им оказали медицинскую помощь. О состоянии военных не сообщается. 

По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил “Новинарні” уточнили, что автомобиль принадлежит силам Национальной гвардии, которые привлекаются к проведению операции ООС. 

Авдеевка находится на подконтрольной Украине территории.

Штаб ООС не сообщал о происшествии ни в утренней, ни в вечерней сводке о ситуации на Донбассе. 

Фото: gp.gov.ua

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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